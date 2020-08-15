Росіяни поскаржилися на хамство і високі ціни в Криму

Російські туристи, які прибували в окупований Крим скаржилися на хамство кримчан і «вкрай специфічний» відпочинок на півострові.

Як пише «Рамблер«, росіяни обурювалися завищеними цінами і поганим сервісом.

«Я людина, яка збирає гроші на відпочинок і чесно працює цілий рік. А відпочинок на курорті Криму не залишає найприємніші враження… У мене склалося враження, що всі працюють під девізом «Насильно ніхто не тримає» і не важливо, що відпочиваючі забезпечують нормальне існування на цілий рік», – поділилася росіянка на одному із сайтів для туризму.

Також росіяни скаржилися, що кримчани не надають їм такий же рівень обслуговування, як, наприклад, у Туреччині.

«У знайомої гостьовий будинок в Криму. Те, як вона веде свій бізнес і спілкується з клієнтурою, у мене викликає дику біль мозку. Через пандемію і закритих кордонів у неї аншлаг, тому дичину вона творить, помноживши на 10. Нещодавно у себе в групі вона написала, що ті клієнти, які скаржаться на сервіс/чистоту кімнат і т. д., можуть валити до Туреччини, де їх розпестили сервісом!» – писали громадяни РФ в мережі.

Крім того російські туристи відзначали, що обслуговування в окупованому Криму нагадує «радянське».

«З таким відвертим «совковим» хамством в обслуговуванні в Росії я вже більше десяти років не зустрічався… Тут все віддає Радянським союзом. Столові, дороги, пляжі, а головне – люди. Сучасний цивілізований діалог з клієнтом в Криму навряд чи можна почути», – зазначено в публікації.