МЗС обурене словами Лукашенка, який звинуватив українців у дестабілізації Білорусі

Міністерство закордонних справ України обурене словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, який звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі.

Про це пише “УП” з посиланням на прес-службу МЗС України

“МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівніцтва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв’язку з результатами президентських виборів. Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі”, – йдеться у заяві.

У відомстві додали, що немає жодних доказів причетності українців до подій у Білорусі.

Тоді як є докази причетності 28 найманців ПВК “Вагнера”, затриманих у Білорусі, в участі у терористичній діяльності на Донбасі.

У МЗС додали, що про факти причетності “вагнерівців” до терористичної діяльності на Донбасі були детально викладені у запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінська, проте Білорусь відправила бойовиків у Росію.

“Натомість “вагнерівці”, з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав”, – додали у міністерстві.