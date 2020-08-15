ЦВК призначила вибори до районних рад

Центральна виборча комісія призначила вибори до районних рад на 25 жовтня.
Як пише “Слово і Діло”, про це повідомляє пресслужба ЦВК 14 серпня.
Відзначається, що постанову підтримали всі члени Комісії.
«Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів», – йдеться в повідомленні.
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