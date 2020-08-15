«Можемо втратити країну»: Голова ЦВК Білорусі виключила перегляд результатів виборів

Голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина виключила можливість перегляду результатів президентських виборів.

Про це вона заявила в інтерв’ю «КП Білорусь».

За її словами, повторне голосування може бути призначено лише у разі встановлення порушень.

«Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудили перемогу Тихановской, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, у цьому випадку вибори можуть бути визнані недійсними. Це означає, протягом трьох місяців має знову пройти наступна виборча кампанія з новими кандидатами. Я і сказала: «Ми можемо просто втратити країну», — заявила Єрмошина.