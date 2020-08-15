В Китае открылся самый высокий в мире “горизонтальный” небоскреб по проекту израильского архитектора (фото)

Гигантский комплекс Раффлз-Сити в городе Чунцин обещает стать одним из чудес современной архитектуры. Впрочем, вертикальные башни, хоть и входят в сотню самых высоких небоскребов мира, но на рекорды не претендуют. Зато 300-метровая прозрачная горизонтальная платформа под названием «Кристалл», соединяющая четыре из восьми зданий комплекса, уже попала в заголовки крупнейших медиа. Не удивительно, ведь это самый большой горизонтальный небоскреб в мире, с которого открывается панорамный вид на 30-миллионный город. Здесь, на высоте 250 метров, расположены зимние сады, многочисленные рестораны, концертная площадка, клуб, бассейн и выставочные залы, сообщает «ХАДАШОТ».

Проектируя Раффлз-Сити, израильский архитектор Моше Сафди вдохновлялся традиционными китайскими парусными судами — джонками. В то же время, учитывая огромную плотность населения в Китае, это стало попыткой создать вертикальный квартал с общественным пространством, зонами отдыха, садами и естественным освещением.

Моше Сафди родился в 1938 году Хайфе в семье выходцев из Сирии. В возрасте 15 лет юноша переехал с родителями в Канаду, где окончил Университет Макгилла в Монреале. Его дипломная работа сделала молодого архитектора всемирно известным — жилой комплекс Habitat 67 произвел фурор на Всемирной выставке, проходившей в Монреале.

Панорама комплекса Habitat 67

За комплекс, словно сложенный из блоков конструктора Lego, 29-летнего Сафди назвали «человеком года» в области градостроительства и удостоили престижной медали Massey.

В том же году, после Шестидневной войны, Моше вернулся в Израиль, где принял участие в восстановлении Старого города Иерусалима. В 1970-м он открыл здесь филиал своего архитектурного бюро, на счету которого — концепция квартала Мамилла в Иерусалиме, Детский зал и главный корпус музея «Яд Вашем», план города Модиин и ряд сооружений аэропорта им. Бен-Гуриона. И все же главные творения мастера расположены за пределами еврейского государства.

В 1978 году Сафди перевел свой главный офис в Бостон и возглавил кафедру городского дизайна в Гарвардском университете. Он много работал в США, в частности, проектировал штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне, здание федерального суда в Спрингфилде, Публичную библиотеку в Солт-Лейк-Сити, Центр исполнительских искусств в Канзас-Сити и т.д.





Моше Сафди

Центр исполнительских искусств в Канзас-Сити. Фото: dezeen.com

Не забывая о стране, где он профессионально состоялся как архитектор, Моше Сафди спроектировал ряд зданий, занимаемых госучреждениями Канады. По его эскизам возведена мэрия Оттавы, Национальная галерея Канады, Музей цивилизации в Квебеке и много других знаковых объектов. Архитектор удостоен высшей гражданской награды страны — ордена Канады, количество компаньонов которого ограничено 165 здравствующими лицами. Моше Сафди является также лауреатом Золотой медали Королевского архитектурного института Канады.

С 2000-х годов Safdie Architects обращает внимание на Азию, открывая филиал в Сингапуре. В 2009 году архитектор проектирует корпуса Азиатского университета для женщин в Бангладеш, а в 2011-м реализует один из самых красивых своих проектов — Музей наследия сикхов в священном городе Анандпур у подножия Гималаев. Музей открывал главный министр штата Пенджаб, подчеркнувший, что, прежде чем приступить к работе, Сафди изучал религию сикхов в течение двух лет. Музейный комплекс побил все рекорды, став самым посещаемым на Индийском субконтиненте.

Marina Bay Sands, Сингапуре. Фото: Erwin Soo

Одно из самых впечатляющих творений архитектора — здание Marina Bay Sands в Сингапуре, которое называют прототипом только что открытого комплекса в Чунцине. Дизайн Marina Bay Sands, одобренный мастерами фэн-шуй, был навеян, по признанию Сафди, колодой карт. Комплекс занимает 17-ю строчку в списке крупнейших зданий и сооружений мира.

Раффлз-Сити отчасти напоминает сингапурский проект мастера, но горизонтальный «Кристалл» выглядит еще более завораживающе. Кстати, скоростной лифт доставляет сюда всего за 52 секунды, после чего гостя, не пожалевшего $25, ждет выход на обзорную площадку с прозрачным полом и невероятным видом на город.

Комплекс расположен в месте слияния рек Янцзы и Цзялинцзян. «Именно здесь возникает перекличка зданий с парусниками. Словно Раффлз-Сити — это нос корабля, плывущего перед городом», — говорит Моше Сафди.