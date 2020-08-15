Ірина Верещук і її одіозний партнер із Казахстану

Кандидат у мери Києва Ірина Верещук знайшла собі друзів поза Офісу президента.

Останнім часом її часто бачать разом з Рысбеком Токтомушевым – партнером власника компанії «Кернел» Андрія Веревського.

Дружба настільки щільна, що саме Токтамушев зараз веде переговори в Києві від імені Верещук.

Рысбек Токтамушев має дуже цікаву біографію – він раніше працював на відомого казахського банкіра Мухтара Аблязова і очолював наглядову раду української дочки «БТА Банку».

Коли у Аблязова почалися проблеми в Казахстані, Токтомушев разом з партнерами «кинули», присвоївши собі банк, який пізніше довели до банкрутства.

Максим Онопко