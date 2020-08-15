Сбушник Геннадій Кузнєцов та його успішний бізнес на полонених та заручниках

Рекомендую оглянути з висоти пташиного польоту маєток начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ генерал-майора Геннадія Кузнєцова, зведений Геннадієм Івановичем на березі Дніпра на столичних «Осокорках» завдяки «обміну полоненими».

Кузнєцова два рази виганяли з СБУ за вчинення корупційних правопорушень, у 2011 році він був засуджений вироком Печерського районного суду Києва за вчинення службового злочину, а в лютому 2019 року за результатами двох службових перевірок Кузнєцову була винесена сувора догана з попередженням про неповну служрозбову відповідність за розкрадання бюджетних коштів, використання службового автомобіля для поїздок на відпочинок за кордон і «ліві заробітки» у вигляді охорони концертів Вакарчука з отриманням грошей «у конверті». Тож не дивно, що з огляду на бурхливу кримінальну біографію Кузнєцова глава держави Андрій Єрмак включивши його представником України до складу Тристоронньої контактної групи замість Валерії Лутковської, у березні 2020 року нагороди (Указом за підписом Зеленського, який працює президентом в Офісі Єрмака) Орденом Данила Галицького та призначив його «головним по обміну полоненими».

Працює спільний бізнес Єрмака та Кузнєцова за наступною схемою. У ДНР/ЛНР утримується, чи допустима, 7-10 українських військовослужбовців і бойовики готові обміняти їх на своїх комбатантів. Альо список тих, кого хоче забрати українська сторона, складається в штабі Антитерористичного центру при СБУ і в цей список начальник штабу АТЦ при СБУ Геннадій Кузнєцов включає лише 2 або 3 українських солдатів. А решта 15 – 20 осіб – це бізнесмени, які проживають на окупованій території і яких бойовики спеціально затримують для того, щоби вони заплатили за включення їх Україною в «список на обмін». Або навіть колишні бойовики чи їх посібники, які чимсь завинили перед окупаційною владою й потрапили до в язниці.

Місце у списку на обмін» коштує від 30 до 80 тисяч доларів. Платити треба представникам бойовиків, після сплати грошей Кузнєцов включає цього бізнесмена або колишнього бойовика в перелік осіб, запитуваних Україною, а глава держави Єрмак, зі свого боку, звільняє осіб, які утримуються на підконтрольній території й становлять інтерес для окупаційної влади. Наприклад – колішніх співробітників міліцейського спецпідрозділу «Беркут», яких судили по обвинуваченню у вбивстві 39 беззбройних учасників акцій протесту в лютому 2014 року.

Наскільки прибутковим є цей бізнес, можна судити по маєтку Кузнєцова. Відео знято 6 серпня 2020 року за кілька днів по тому, як Геннадій Іванович завершивши споруджувати басейн.