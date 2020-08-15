Помпео обговорить у Варшаві посилення співробітництва у сфері оборони

Держсекретар США Майко Помпео відправиться з Австрії до Польщі, де у нього заплановані переговори з польським керівництвом.

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

У Варшаві Помпео зустрінеться з прем’єром Польщі Матеушом Моравецким і главою МЗС Яцеком Чапутовичем. Вони обговорять двосторонні відносини, зокрема, посилення співробітництва у сфері оборони.

Крім того, у столиці Польщі відбудеться зустріч держсекретаря США і президента Польщі Анджеєм Дудою.

Очікується, що на переговорах у Варшаві сторони обговорять угоду між США і Польщею про посилення оборони, яке, за словами помічника держсекретаря Філіпа Рікера, сприяє “більш широкої трансатлантичної безпеки”.

Крім того, в Польщі Помпео як раз підпише цю угоду.

Угода, зокрема, передбачає збільшення контингенту американських військових на ротаційній основі на 1 тис. Раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що цей договір “посилить стримування Росії і зміцнить НАТО”.

Разом з тим, держсекретар США візьме участь у пам’ятних заходах з нагоди 100-річної річниці Варшавської битви, яку ще називають “Чудо на Віслі”. Це битва зіграло ключову роль в ході Радянсько-польської війни 1919-1921 роках. В цьому році в Польщі проходять масштабні святкування річниці цієї битви, раніше нижня палата Національної Асамблеї Польщі навіть прийняла резолюцію в ознаменування перемоги над більшовиками, в ній особливо відзначається роль маршала Юзефа Пілсудського.