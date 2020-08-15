Відповість за вбивства в Гаазі: опозиція розпочала збір доказів провини Лукашенко

Білоруський опозиціонер і колишній кандидат на пост президента Валерій Цепкало почав разом соратниками збір для Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі доказів про злочини нинішнього білоруського режиму.

Така ініціатива стартувала в рамках Фронту національного порятунку Білорусі, заявив Цепкало в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми готуємо зараз документи про злочини проти Лукашенка конкретних білорусів. Він під час послання зізнався, як він вбивав людей без суду і слідства, сказав, що дав Шейману (Віктор Шейман — генеральний прокурор Білорусі в 2000-2004 роках, глава АП Лукашенко в 2004-2006 роках) команду і він „убив цих покидьків“. Мається на увазі Гончара, Захаренко, Красовського та інших. Він фактично зізнався у вбивстві політичних опонентів», — повідомив політик.

За його словами, всі порушення Конституції, міжнародних домовленостей і кримінальні злочини, які вчинив чинний президент Білорусі, будуть збирати і фіксувати, і потім формувати документи для подачі в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Подробиці цієї ініціативи будуть озвучені найближчим часом.

«Це хороша ініціатива, як мені здається, бо після того, як суд винесе рішення, якщо Лукашенко десь з’явиться закордоном з візитом, то його заарештують як міжнародного злочинця», — переконаний Цепкало.

Нагадаємо, 12 серпня опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало у своєму Telegram заявив про формування Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти Олександра Лукашенка. В рамках Фронту національного порятунку Білорусі, Цепкало і його соратники будуть консолідувати зусилля з білоруською діаспорою в РФ, Україні, Польщі, Латвії та Литві.