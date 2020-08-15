Рейтинг самых надежных автомобильных двигателей в истории

Сегодня же мы поговорим про четыре самых надежных двигателей.

Самые надежные двигатели

Cummins 6BT

Любители американского автопрома частенько шутят, что для обкатки этого мотора надо проехать не 500 и 1000 километров, а хотя бы 500 тысяч км. И в этих шутках есть большая доля правда. Чугунный 5,9-литровый двигатель Cummins 6BT действительно очень живучий, простой и надежный. Не удивительно, что его ставили на разного рода пикапы почти 15 лет.

Mercedes OM617

Есть мнение, что этот двигатель «бессмертный», а кузов автомобиля сгниет несколько раз подряд, пока мотору понадобится капиталка. Так или иначе, но данный агрегат хорошо знаком по 123-му Mercedes, многие из которых не только до сих пор на ходу, а еще наматывают километры в такси. Есть две версии – атмосферный и турбированный. Первый более живучий, хотя и турбо-агрегат считается беспроблемным.

Volvo B18

Этот двигатель просто грешно не упомянуть, ведь именно он установлен на машине с рекордным пробегом. Речь о Volvo P1800 с пробегом в 4,8 миллиона км. Один распредвал, карбютор и никаких «наворотов» – вот залог неубиваемости от шведов.

Toyota 1UZ-FE

Почти все двигатели Тойоты считаются надежными и без серьезных «болячек», но есть один агрегат Toyota, у которого феноменальный «иммунитет». Это V8 1UZ-FE, который устанавливался на Lexus LS400 1-й генерации. Такой мотор действительно относится к «миллионикам», правда, экономичным его не назовешь.