«Ми таке навіть мавпам не даємо!»: США відмовилися від російської вакцини

Росія зробила США «безпрецедентна пропозиція співпраці». Зокрема, росіяни хотіли працювати з американською групою Operation Warp Speed (OWS). Це військова організація, створена для прискорення доступу до ефективних вакцин і засобів лікування від COVID-19.

Але американські чиновники пояснили CNN , що США «поки не відкриті» до російським медичним успіхам.

«Існує загальне відчуття недовіри до Росії з американської сторони. І ми переконані, що з-за цього недовіри США не приймають технології включаючи вакцини, засоби тестування і лікування», – сказав американському виданню неназваний російський чиновник в Москві.

Прес-секретар Білого дому Кейлі МакЕнани сказала, що президент Дональда Трампа поінформували про нову російську вакцину. При цьому вона підкреслила, що американські вакцини проходять через «ретельну перевірку в рамках третьої фази клінічних випробувань за найвищими стандартами.

Інші американські чиновники сказали CNN, що в США російську вакцину вважають неготовою. І ніхто серйозно не розглядав ще до російського рішення сертифікувати препарат.

«Чорта з два ми в США дамо це (російську вакцину) мавпам, не кажучи вже про людей», – сказав неназваний член уряду США зі сфери охорони здоров’я.

У вівторок Росія оголосила, що завершила роботу над вакциною проти коронавіруса. А президент Володимир Путін заявив, що його донька вже зробила щеплення .

Але експерти скептично ставляться до цих заяв, відзначаючи, що випробування вакцини не було проведено. Російські чиновники сказали CNN, що Росія готова поділитися інформацією про свою вакцину. І що вона може навіть дозволити американським фармакологічним компаніям почати виробництво російської вакцини на території США.

У Москві і раніше заявляли, що деякі американські фірми нібито зацікавлені в російської розробки. Хоча ніяких назв ніхто не озвучив.

Після того, як Вашингтон відмовився від російського препарату, російські джерела сказали CNN, що американські стороні все ж варто серйозно подумати про те, щоб прийняти вакцину» під назвою Sputnik V. Адже вона може врятувати життя американців.

«Якщо наша вакцина виявиться однією з найбільш ефективних, тоді з’являться питання, чому США не досліджували цю можливість. Чому політики закрили доступ до цієї вакцини», – сказав неназваний високопоставлений чиновник Росії.

Що відомо про російську вакцину від COVID-19?

Видання Bloomberg повідомляло, що в Росії чиновники і олігархи раніше за інших отримали експериментальну вакцину від COVID-19.

Хоча її безпека та ефективність доведена не була. У США не вірять, що Росія розробила безпечну і ефективну вакцину від COVID-19.

Зокрема, головний інфекціоніст країни вказав на те, що Москва так і не закінчила усі етапи клінічних випробувань.

Журнал Science зауважив, що Росія не скоро зможе користуватися своєю вакциною. Адже сама знає, що її вакцина ще не готова. Про це свідчать реєстраційні документи самого препарату, якими хизувався Путін.