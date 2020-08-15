Лауреати стипендії президента Білорусі масово відмовилися від неї

Сто стипендіатів, лауреатів, премиантов і дипломантів Спеціального фонду Президента Республіки Білорусь з підтримки талановитої молоді та обдарованих студентів та учнів відмовилися від звань і привілеїв.

Текст відкритого листа опублікувало видання Tut.by.

Як пояснили підписалися, вони зробили це в ім’я справедливості і миру.

«Ми заявляємо: нам соромно нести це звання», — йдеться в листі.

За словами відмовилися, білоруси більше не відчувають себе в безпеці і не можуть спокійно висловлювати свою думку.

Підписанти вимагають відставки президента країни Олександра Лукашенка, звільнення політв’язнів і затриманих в ході протестів, проведення нових виборів. Вони також закликали зупинити насильство з боку міліції та переслідування журналістів.

Раніше від премії президента Олександра Лукашенка відмовився оперний співак Ілля Сильчуков. Крім того, відомий російський диригент і скрипаль Володимир Співаков відмовився від врученого Лукашенко орден Франциска Скорини. Цей факт прокоментував російський фінансист і блогер Слава Рабінович.

«Звання та орден Головного Лицеміра Росії отримує Володимир Співаков. Радянський і російський диригент і скрипаль Володимир Співаков відмовився від ордена Франциска Скорини, яким його нагородив президент Білорусії Олександр Лукашенко. Народний артист СРСР заявив, що йому соромно носити орден, пов’язаний з правителем, який створив «для свого народу умови життя, несумісні з гуманізмом і демократією». Про це він написав у відкритому листі до білоруського президента.

«Сьогодні на вашому «святі» панує мракобісся, тиранія, насилля і нескінченні приклади крайньої жорстокості, з якою влада придушує волевиявлення безлічі громадян по всій країні… Сьогодні моє серце б’ється в унісон з народом Республіки Білорусь, правомірно вимагає дотримання елементарних прав і свобод, включаючи право на мирні протести. Тому в цій ситуації я змушений відмовитися від ордена, яким Ви мене раніше нагородили. Мені соромно його носити, так як це пов’язано з Вашим правлінням»,— написав диригент.

Пан Співаков нагадав, що багаторазово виступав у Мінську та інших містах Білорусі, а десять років тому створив фестиваль «Володимир Співаков запрошує», завдяки якому в республіку «приїжджали видатні артисти світу, прославлені балетні трупи, унікальні хорові колективи».

«Ваша «чорна» сила — це Ваша величезна слабкість. Люди народжуються, для того щоб їх любили, а не принижували і тим більше калічили. Ви, мабуть, чули про те, що «плаче будуть утішені»? Так і буде!» — сказав артист.

Маестро Співаков, а отримувати ордени та інші нагороди з рук вбивці, міжнародного терориста і військового злочинця Путіна можете? А «топити» на НЕвыборах за Путіна можете? Давайте, дайте відповідь. Ви просто хвацько міркуєте, куди вітер віє, ось і все», – написав Слава Рабінович.