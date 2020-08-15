Передача Грузією Росії українського бійця буде злочином, – Деканоїдзе

Одна з лідерів «Єдиного національного руху» Хатія Деканоїдзе заявляє, що, якщо Грузія передасть Росії українського бійця, це буде злочином проти України і людства.

Згідно з опублікованим повідомленням Народного захисника Ніно Ломджарии, Росія просить Грузію екстрадувати українського бійця Вадима Альтмана. Народний захисник закликає прокуратуру відхилити запит Росії про екстрадицію, повідомляє «Грузія онлайн».

Хатія Деканоїдзе в бесіді з «Нетгазети» заявляє, що якщо Грузія допустить екстрадицію Альтмана, це буде небезпечним прецедентом.

«Є багато людей, в тому числі добровольців, чиєю передачі і суду вимагає Росія. В тому числі, після окупації Луганська і Донецька існує силова група – члени тих батальйонів, які підключилися до захисту на території України. Щодо них в Російській федерації існує база, і окупанти вимагають передачі і суду над цими бойовиками на території Росії», – сказала Деканоїдзе.

«У тому випадку, якщо влада Грузії зроблять це, з одного боку, буде злочинним діянням проти нашого друга і партнера-держави, а з іншого боку – злочином проти людства», – сказала вона в бесіді з «Нетгазети».

«Ми всі дуже добре знаємо, як поводяться з українськими бойовиками в Росії. Всі ми добре знаємо історію Олега Сенцова і багатьох затриманих після окупації території України», – заявила політик.

Хатія Деканоїдзе каже, що екстрадиція Вадима Альтмана абсолютно неприпустима, однак, за її словами, «якщо врахувати той факт, що міністерство юстиції на підставі запиту Росії нещодавно передало кілька людей, я не виключаю, що Теа Цулукіані може зробити подібний факт».

На даний момент Альтман знаходиться в руставском СІЗО, повідомляє видання News Tbilisi. Він був заарештований за запитом Росії в січні цього року, коли приїхав до Грузії для того, щоб відвідати своїх друзів. Згідно позиції російської сторони, чоловік звинувачується в створенні злочинної організації та наркопреступлениях. Втім, більш точної інформації немає – ні у відкритих джерелах російської прокуратури, ні грузинської. Генпрокуратура Грузії не надає деталей справи навіть адвокатів затриманого.

Уродженець Росії 56-річний Вадим Альтман отримав громадянство України у 2013 році і, як зазначила його адвокат Марія Кублашвілі, брав активну участь у протистоянні Росії на Донбасі, а значить, його передача Москві неприпустима.

Засідання по справі Вадима Альтмана призначено на кінець вересня. За підсумками слухань буде прийнято рішення щодо екстрадиції громадянина України.