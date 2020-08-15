«Євросоюз може не вистояти». Сорос закликав Європу негайно вжити заходів з недопущення другої хвилі коронавіруса

Відомий американський фінансист і бізнесмен Джордж Сорос закликав уряди європейських країн «негайно вжити заходів з недопущення другої хвилі коронавіруса.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню La Repubblica, підкресливши, що літній сезон відпусток міг призвести до нової хвилі інфікування.

«На розум приходить епідемія грипу – «іспанки» 1918 року. Вона мала три хвилі, з яких друга була найбільш смертоносною. З тих пір епідеміологія та медична наука досягли великих успіхів, і я переконаний, що повторення цього досвіду можна уникнути. Але спочатку слід визнати можливість другої хвилі і негайно вжити заходів для її запобігання», – зазначив Сорос.

Також фінансист закликав користуватися медичними масками в місцях скупчення людей і дотримуватися інших карантинних заходів.

Крім цього, за словами бізнесмена, небезпека для Європи полягає і в тому, що у неї «не вистачає грошей на боротьбу з подвійною небезпекою вірусу і зміни клімату».

Фінансист в черговий раз закликав розглянути ідею випуску Європейським союзом безстрокових (або «вічних») облігацій.

«На мою думку, Економною четвірці або п’ятірці [умовний блок з декількох країн – Нідерландів, Австрії, Данії, Швеції та Фінляндії, – НВ] потрібно це визнати, і замість того щоб стояти на шляху, вони повинні перетворитися в гарячих прихильників. Тільки їх справжня включеність могла б зробити безстрокові облігації ЄС прийнятними для інвесторів. Без цього зміни Європейський Союз може не вистояти. Це було б серйозною втратою не тільки для Європи, але і для всього світу. Така ситуація не просто можлива, це дійсно може статися. Я вважаю, що під тиском громадськості влада може цьому запобігти», – уклав він.

Друга хвиля епідемії коронавіруса в Україні, яку прогнозували восени, починається зараз, заявили в Міністерстві охорони здоров’я на початку поточного тижня.

За словами глави відомства Максима Степанова, Україна прискорила підготовку медичної системи до другої хвилі епідемії. З квітня кількість тестів збільшили в десятки разів, зараз закуповують апарати штучної вентиляції легенів, підводять кисень до лікарняних ліжках, а в деяких областях вже розгортають госпіталі «другої хвилі».