Муждабаєв: При єдності Заходу путінська Росія протягне не більше року

Відомий блогер і журналіст Айдер Муждабаєв, який стверджував, що при єдності Заходу путінська Росія протягне не більше року, вважає, що у цій території «немає ніякого майбутнього, крім як розлетітися на десятки шматків».

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ», не ставши називати РФ країною.

«Коли світ прийде в себе і почне серйозно душити її економічно, раптом в один прекрасний момент з’ясується, що цієї країни не існує. Умовні жителі Хабаровського краю перестануть вважати себе частиною того, що зараз називається Російською Федерацією», — вважає Муждабаєв.

На його думку, в майбутньому «ми росіян в Росії не знайдемо», оскільки ті будуть називати себе по-іншому. «Хтось назве себе рязанцем, хтось- сибіряком. До речі, я зустрічав людей ще до війни з Україною, особливо в регіонах, які не асоціювали себе особливо з Росією до Уралу, які говорили: «Нам взагалі це все до ліхтаря, я сибіряк». Або: «Я козак» — на Кубані. Але ці ідентичності потім були затерті путінської релігією російського рейху, коли він людей різного походження, різних релігій, різних етносів пошив загальної «ідеєю переваги» над усіма іншими. Але як пошили, так ці нитки і розповзуться, тому що це штучна ідея, абсолютно безглузда», — вважає журналіст.

Передрікаючи розпад РФ, Айдер Муждабаєв заявляє, що в цей момент світова спільнота не повинна повторити повторило помилку, здійснену у свій час стосовно Радянського Союзу.

«Треба відібрати в них зброю. Натомість на будь-яку допомогу — просто відібрати зброю. Ну, як у Японії, як у Німеччині після війни. Позбавити їх можливості шантажувати світ остаточно, назавжди. Відібрати у терориста вибухівку, грубо кажучи, відрубати його криваві руки. І на це питання Росії буде закритий. Крапка», — резюмував він.