Hummer будущего получил новый логотип

Кто-то может подумать, что бренд Hummer был потерян во времени, но фанаты с нетерпением ждут появления электрифицированной версии самого любимого военного грузовика Америки, превратившегося в пригородный внедорожник. Обратный отсчет продолжается.

Производитель H3, внедорожника, который конкурировал с GMC Yukon и Chevrolet Suburban, недавно опубликовал новый логотип, который изменит все, что символизирует бренд. Благодаря публикации в Hummer Chat, в распоряжении нашего издания появилась последняя информация о том, как будет выглядеть брендинг предстоящего электромобиля. Логотип состоит из слова Hummer, наложенного на заглавную букву H, с буквами «EV», перекрывающими правую часть буквы H стилизованным шрифтом. Надо сказать, выглядит довольно привлекательно.

Президент компании GM Марка Ройсса намекнул, что автогигант будет изучать возможность крепления аккумуляторных батарей на некоторых из своих самых популярных платформ. Он сказал, что в ближайшие годы мы увидим «несколько пикапов». Наверняка известно, что разработка электрического Hummer продолжалась несмотря на Covid-19, но дата появления с середины мая была перенесена на неопределенное время.

Новый Hummer EV должен быть представлен как экстремальный внедорожный пикап, после чего последуют более «цивилизованные» варианты с полностью независимой подвеской в стандартном оснащении. Новичок обещан с энергосистемой на 800 В с возможностью быстрой зарядки постоянного тока 350 кВт, и будет доступен в конфигурациях с одним, двумя или тремя двигателями. GM ожидает, что эта машина будет производить около 1000 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

: Новости Ю