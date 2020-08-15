Українським пенсіонерам обіцяють виплатити 10 пенсій за раз

Деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Йдеться про бюджетників, які працювали на посадах, що дають право на пенсію «за вислугою років».

Згідно статті в газеті «Пенсійний кур’єр», №30 (896), при цьому також важливо дотримати ряд умов:

на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та закладах державної або комунальної форми власності;

займана посада давала право на пенсію за вислугою років згідно з пунктами е) є) ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення. У цей перелік входить сфера освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, а також спортсмени і артисти;

страховий стаж становить мінімум 35 років у чоловіків і 30 років — у жінок;

до цього чоловік не отримував жоден інший вид пенсії.

Важливо пам’ятати, що зміни в закон про отриманні 10 місячних пенсій за раз цим категоріям набули чинності 1 жовтня 2011 року. Тому ті українці, які вийшли на пенсію до цієї дати, на таку виплату не можуть розраховувати.

Про право на таке одноразова допомога йдеться в пункті 7.1 Прикінцевих положень Закону України ” Про загальнообов’язкове пенсійне страхування.