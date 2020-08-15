Оточення Авакова отримало 180 мільйонів за комплекси автофиксации порушень ПДР

Державне агентство інфраструктурних проектів України 10 серпня уклало угоду з ТОВ «Українські системні інновації» про постачання комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на 180,40 млн грн.

Про це з посиланням на Наші гроші повідомляє БизнесЦензор.

За даними системи «Прозорро», в цьому році поставлять 220 програмно-апаратних комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «Каскад 3» по ГОСТ 8809:2018 по 820 тис грн. за комплекс. Це дорівнює ціні від цієї ж фірми від «Укрінфрапроект» у жовтні 2019 року. Гарантійний строк становить один рік.

Як і в минулому році, закупівлю провели без торгів з переговорної процедурою через відсутність конкуренції. Згідно з обґрунтуванням, поки тільки «Каскад» має сертифікат перевірки на відповідність засоби вимірювань техрегламенту, тому це єдиний стаціонарний комплекс, який можна ввести в дію у складі Системи автофиксации порушень ПДР. Також «Каскад» має позитивний висновок державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (КСЗІ), зареєстрований у Держспецзв’язку. Крім того, МВС тестировало і підтвердило сумісність комплексу «Каскад» з Системою автофиксации порушень ПДР.

ТОВ «Клансистемс» поскаржилося в АМКУ на застосування переговорної процедури, вимагаючи скасувати закупівлю. Воно хотіло запропонувати комплекси Vega Smart Speed виробництва компанії Tattile S. r.l. (Італія), які мали сертифікат про відповідність техрегламенту і висновок КСЗІ, але не пройшли тестування в МВС.

Однак потім скаржник завантажив лист, в якому визнав правомірними дії замовника і попросив залишити скаргу без розгляду.

Компанія «Українська системні інновації» належить киянину Ігорю Іллєнко та ТОВ «Інформаційне агентство Трафік Інфо», яким через ТОВ «Оллі Транс» і ТОВ «Оллі Інвест» володіють Катя Фокіна, Максим Хімченко і кіпрська компанія «Галаксус Ентерпрайзиз Лімітед». Максим Хімченко є автором патенту на «Комплекс відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою за пошуковим реєстрами «відеоконтроль-Рубіж», який належить згаданій фірмі «Оллі Транс». Саме ці комплекси ДАІ купувала в «Оллі Транс» в часи президентства Віктора Януковича.

Також «Оллі Транс» має патент на «Спосіб реєстрації руху транспорту» шляхом передачі даних з відеокамер і дорожніх сенсорів в Інтернет в режимі реального часу.

Директором «Українська системних інновацій» є Данило Сергійович Ферлий, який також керує ТОВ «Міжнародне агентство по захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберпросторі» того ж Віктора Смирнова та Олександра Горбенко.

Ферлий був позаштатним помічником нардепа від «Батьківщини» Владислава Бухарева, якого президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки у червні 2019 року. Бухарев обіймав цю посаду до вересня 2019 року, поки не був призначений першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю (так званого «управління «К»). З цієї посади був звільнений у листопаді 2019 року. Тоді ж він став генерал-полковником. А в квітні 2020 його призначили радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Після Майдану 2014 року в. о. президента Олександр Турчинов призначив Бухарева першим заступником голови СБУ — начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального апарату СБУ. Там Бухарев працював півроку до обрання нардепом. У 2007-2010 роках Бухарев очолював податкову міліцію, Турчинов тоді був першим віце-прем’єром в уряді лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко.