На Херсонщине 17-летняя девушка зарезала отчима

В Голопристанском районе Херсонской области 17-летняя девушка во время конфликта нанесла своему отчиму смертельное ножевое ранение в грудь.

Как сообщил Oбозревателю источник в правоохранительных органах, в полицию с заявлением об убийстве обратилась сама несовершеннолетняя.

«В полицию поступило сообщение от жительницы одного из поселков Голопристанского района о том, что она убила своего родственника. На месте происшествия предварительно было установлено, что на фоне продолжительных неприязненных отношений между 17-летней девушкой и ее 26-летним отчимом возник конфликт, во время которого несовершеннолетняя нанесла множественные ножевые ранения в грудь мужчине. От полученных травм он скончался на месте», – рассказал источник.

Наш собеседник добавил, что, по имеющейся информации, мужчина якобы ранее заставлял девушку употреблять алкоголь и плохо относился к ее матери.

«На данный момент открыто уголовное производство по статье 115 – Убийство. Но не исключено, что будет переквалификация, так как девушка могла сделать это в целях самообороны. Сейчас она находится в шоковом состоянии», – резюмировал источник.