Штраф водителю может быть отменен: суд дал разъяснение

Инспекторы полиции должны надлежащим образом проводить рассмотрение дела об административном правонарушении, если водитель нарушил ПДД.

В противном случае штраф незаконен. К такому выводу по делу № 489/434/20 пришел Пятый апелляционный суд Одессы, пишет today.

В январе 2020 года автомобилист нарушил правила дорожного движения. Инспектор полиции взял документы водителя, и пошел в свой служебный автомобиль, где составил административный протокол о нарушении ПДД.

Водитель решил оспорить штраф в суде. Суд первой и апелляционной инстанции согласился, что автомобилист нарушил ПДД. Но при этом было установлено, что сотрудник полиции нарушил ст. 279 Кодекса об административных правонарушениях. Он должен был при водителе должным образом рассмотреть дело, а не уединяться в служебном автомобиле.

Пятый административный суд Одессы согласился с решениями судов предыдущих инстанций.