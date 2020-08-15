Названы главные покупатели украинских вооружений

Укроборонпром подсчитал объем экспорта за первое полугодие, который составил почти 145 млн. долларов.

В Концерне отметили, что, несмотря на мировую пандемию, активная работа спецэкспортеров позволила заключить около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира.

В ТОП-10 стран — основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, значатся: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

Среди весомых экспортных поставок (более $ 5 млн) в первом полугодии 2020 следует отметить поставки в КНР оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R & D по авиадвигателестроительная тематикой, поставки в Турцию радиолокационной станции и сопутствующих товаров, поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама.

В региональной структуре международных передач товаров военного назначения преобладает Азиатско-Тихоокеанский регион — 56% от всех поставок. Доля европейских стран в региональной структуре экспорта вооружения и военной техники выросла до 19%, в 2019 году она составляла 13%, а в 2013 году — всего 3%.

Третьим географическим рынком отечественной продукции военного назначения является Ближний Восток и Северная Африка — 18%.

В структуре экспорта вооружений и военной техники традиционно первое место занимает поставки авиационной техники, предоставления услуг по ремонту и модернизации и поставки запчастей к ней — 30%, сегмент военно-морской техники составил 25%, бронетанковой техники и техники ПВО — 16% и 14% соответственно.

Самые масштабные контракты, заключенные в первом полугодии 2020 года, были на поставку систем ПВО в страны Европы и Америки, высокоточного оружия в одну из стран Ближнего Востока.

Введение основными партнерами Украины в сфере ВТС карантинных мероприятий привело к отмене всех выставочных мероприятий, официальных визитов, большинства встреч и переговоров, испытаний и приемо-сдаточных работ, что в свою очередь осложнило реализацию заключенных контрактов и снизило показатели экспорта / импорта продукции и услуг в среднем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Ткачук