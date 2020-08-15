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Смотрел подозрительно: стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице

15.08.2020

 

Ведущая показала свой завтрак

Леся Никитюк вернулась из родного Хмельницкого в Киев. Она усердно работает над новыми проектами, но не забывает о времени на себя. Например, ведущая отправилась завтракать в один из фешенебельных киевских гостиниц, куда ходит также в СПА и бассейн.

Для выхода в люди теледива выбрала серебряный комбинезон от известного спортивного бренда. В качестве аксессуаров массивная серебряная цепь и браслет и солнечные очки модной формы. Она расположилась на террасе с чашкой кофе и порцией сырников с джемом и ягодами.

“Люблю дивитись як поважні дядьки з власною охороною вирішують питання на терасі готелю Hilton… і їсти. P.S. Доречі один з них підозріло дивиться на мої сирнички”, – поделилась наблюдением ведущая.

Леся Никитюк показала стильный образ за завтраком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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