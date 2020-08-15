Народ Беларуси добился первой победы, что дальше?

Террор Лукашенко провалился, и диктатор вынужден впервые за 26 лет отступить. Новая тактика — признать себя избранным и усыпить протест. Перестать бить — и ждать, что люди откажутся от требования перевыборов — это ключевой момент.
У Лукашенко нет никакой новой политической повестки — он думает, что холопы обрадуются доброте Батьки, и все будет как прежде. Лукашенко показывает, что даже если вся страна будет гудеть против — он из власти по своей воли не уйдет. И места для компромиссов нет — или его вынесут сейчас, или он сделает все, чтобы снова начать убивать и пытать.
Власть сжалась и угрожает — но инициатива с сегодняшнего дня перешла к народу. И в политике повестку обязана определить уличная оппозиция.
Чтобы Революция стала субъектной в беларусской политике, надо создавать территорию свободы, свой Майдан, куда палачам вход воспрещен.
Надо определить требования народа, которые понятны, законны и могут объединить всех:
1.Освобождение всех без исключения политических узников.
2. Отставка силовиков.
3. Суд над палачами и расследование беспредела.
4. Дата новых выборов.
загрузка…
5. Смена руководства Центризбиркома.
6. Новый механизм контроля голосования.
Впрочем, у народа Беларуси свой путь, у них уже свой опыт. Хочу, чтобы у них все получилось.