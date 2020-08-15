Білорусь не відповіла на офіційний запит щодо видачі “вагнерівців”, – Мамедов

Білорусь на офіційному рівні не відповіла Україні на запит щодо екстрадиції затриманих найманців «ПВК Вагнера».

Про це у коментарі «Бабелю» розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

«Офіційної відповіді від білоруської сторони щодо видачі РФ затриманих ми наразі не отримали. Поки можу зазначити, що ми зібрали достатньо доказів щодо їхньої участі у збройному конфлікті на Донбасі у складі незаконних збройних формувань РФ», — зазначив він.

За його словами, Офіс генпрокурора оперативно відреагував на затримання «вагнерівців» у Білорусі та 31 липня направив запит щодо тимчасового арешту найманців, а через деякий час — й екстрадиційні документи.

Водночас Мамедов підкреслив, що в Україні продовжуватимуть розслідування проти найманців і притягнення їх до відповідальності, зокрема й за допомогою заочного правосуддя.