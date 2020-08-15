Сибирская язва в Одесской области: В Минздраве назвали причину ее появления

В Саратском районе Одесской области был зафиксирован очаг сибирской язвы, Минздрав провел эпидемиологическое обследование.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«С целью локализации и ликвидации очага специалисты ЦОЗ совместно с территориальным подразделением ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области принимают комплекс противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий», — говорится в сообщении.

Меры, которые были предприняты:

проведена дезинфекция места проживания зараженного сибирской язвой;

установлены лица, контактировавшие с зараженным;

организовано медицинское наблюдение за контактными лицами;

отобран биоматериал для проведения исследований;

подготовлен материал на заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Медики сообщили, что пациент разводил животных, его занятость является местом особого риска заражения болезнями, которые передаются от животного к человеку, в частности, сибирской язвой.

3 августа у больного повысилась температура тела, на правой голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью он вовремя не обратился и позвонил семейному врачу только 7 августа.

Последние случаи заболевания животных сибирской язвой в Саратском районе Одесской области регистрировались в 2018 году. До этого — 30 лет назад.