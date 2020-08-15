Зеленский: Вмешательства Украины во внутренние процессы Беларуси не было

Украина не вмешивалась во внутренние процессы Белоруси и не собирается, поэтому говорить об этом публично некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в субботу, 15 августа.

«Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было», — подчеркнул украинский лидер.

Президент возмущен, что людей, непосредственно вмешивающихся во внутренние дела как Беларуси, так и Украины, «демонстративно отдали третьей стороне».

«А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего, Украины – демонстративно отдать третей стороне. Это плохая история. История, в которой пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий», — заявил Зеленский, комментируя передачу Беларусью членов ЧВК «Вагнер» России.