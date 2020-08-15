Кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 за 4 міс. збільшилась у 100 разів, – Степанов

В Україні з першого тижня квітня кількість тестувань методом ПЛР на коронавірусну інфекцію, що проводяться за добу, зросла в 100 разів.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу.

“Ви бачите, як ми збільшили кількість тестувань. Якщо порівняти з першим тижнем квітня, наприклад, то у нас кількість тестувань збільшено в 100 разів. За чотири місяці ми його збільшили в 100 разів. Якщо було 200 тестувань на день, то зараз це 20 тисяч тестувань за добу, понад 20 тисяч ми робимо, ось як сьогоднішній приклад – 20 979 досліджень. Це лише методом ПЛР”, – розповів він.

Крім того, уточнив міністр, за минулу добу в Україні було проведено 18 210 досліджень методом ІФА.

“Ми тестуємо в повному обсязі всіх людей, які звертаються із симптомами коронавірусної хвороби. Всі люди, у яких є симптоми коронавірусу, звертаються, і вони мають бути протестовані. Звертатися потрібно обов’язково через сімейного лікаря. Якщо немає сімейного лікаря, тоді потрібно телефонувати або в екстрену медичну допомогу, або на гарячу лінію, де вам скажуть, яким чином до вас буде направлено бригаду для того, щоб вам зробили відповідний тест ПЛР. Ще раз хочу нагадати: якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, не потрібно відразу їхати, дуже часто через все місто, в лабораторію. Потрібно звернутися саме до сімейного лікаря, щоб було направлено відповідну бригаду, і вам було зроблено тест”, – підкреслив Степанов.

Крім того, проводиться тестування всіх контактних осіб хворих людей, а також людей із групи ризику.

“Ми тестуємо з певною періодичністю медичних працівників, співробітників Національної гвардії, Національної поліції, Держприкордонслужби. Також тестування мають робити люди, яких направлено на госпіталізацію”, – розповів міністр.

“Тобто ми охопили максимально можливу кількість людей, яким необхідно проводити тестування в умовах пандемії”, – зазначив він.