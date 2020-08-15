Cмішний кадр з фотопастки в лісі приніс популярність фотографу (фото)

Фотограф і натураліст Джефф Вірт дуже хотів отримати ідеальний знімок тварини в їхньому природному середовищі існування. Але отримав дещо краще, повідомляє nv.ua.

«Полювання» почалося кілька місяців тому.

«Я досліджував болото біля мого будинку, яке зробили бобри. І там я побачив величезне повалене дерево, на якому сиділо ціле сімейство рисей», — наводить слова Вірта видання Bored Panda.

Вже на наступний день він встановив на цьому ж місці фотопастку — чоловік використовував камеру Canon EOS 5D Mark III, датчик руху і ліхтарик, який мав підсвічувати місце фотографії, якщо гості заявляться вночі. Як тільки датчик помічав рух в області, яку охоплює камера, ліхтарик включався, а фотоапарат робив серію знімків.

Щотижня Вірт повертався до камери, щоб перевірити результати і замінити батареї. Він знаходив фотографії єнотів, ласок, кілька фото рисі і різних птахів, але в цілому там не було нічого цікавого.

Кілька днів тому Джефф все-таки отримав знімок, який приніс йому популярність. Але це була не тварина — а людина. Чоловік знайшов його фотопастку — і вирішив для неї попозувати замість того, щоб вкрасти апаратуру (Вірт дуже за це переживав). Який котик!

Ну і для порівняння — ось справжній котик.

Джефф запостив фотографію в Twitter, зібравши 32 тисячі лайків, а хтось із користувачів зробив ще пост на Reddit, де фотографія також набрала багато позитивних оцінок. Саме там про свою популярність дізнався і Бен Сайзмор — його фото в Instagram набрало в десятки, а то і сотні разів більше лайків, ніж зазвичай.