В Чехии при столкновении двух микроавтобусов погибли два брата-украинца, третий — в больнице

Трагическая весть пришла из Чехии. Там столкнулись два микроавтобуса. Один из них перевозил украинских заробитчан. В результате столкновения два человека погибли, еще четверо — попали в больницы с различными травмами.

Авария произошла на трассе между городами Хрудим и Пардубице, рядом с въездом на кольцевую дорогу с Медлешице.

Как рассказывает региональный представитель скорой помощи Алесь Малый, в одном из микроавтобусов было пятеро украинских работников. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП. Мужчина, который был за рулем второго микроавтобуса, получил травмы. Всего с места аварии скорые помощи забрали в больницы пять человек. Трех увезли в больницу «Градец Кралове», еще двух — в больницы в Пардубице и Хрудиме.

Один из госпитализированных, очевидно, умер уже в медучреждении, ведь речь идет о двух погибших.

Как сообщают, оба погибших были украинскими заробитчанами из Прикарпатья, к тому же родными братьями. Еще один их брат травмирован. Все трое мужчин уже некоторое время работали в Чехии. У одного из погибших братьев дома осталось двое детей школьного возраста — дочь и сын, у другого — один сынишка.

Об обстоятельствах трагедии пока не сообщается. Что стало причиной столкновения двух транспортных средств — неизвестно. Однако последствия ДТП обернулись настоящим горем для украинской семьи из Прикарпатья.