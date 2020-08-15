Лукашенко поговорил с Путиным о «майдане» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Лидеры стран обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

В Кремле подтвердили телефонный разговор между президентами. Отмечается, что Путин и Лукашенко выразили уверенность, что возникшие в Беларуси проблемы будут вскоре урегулированы.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», – отмечено в сообщении.

В ходе беседы президенты соседних стран подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Также главы государств дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств по вопросу возвращения в РФ задержанных в Минске наемников ЧВК «Вагнер».

Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране. В ходе совещания Лукашенко заявил, что ситуация с протестами угрожает не только его стране, но и Союзному государству с Россией.

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с «победой» на выборах.