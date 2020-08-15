Кристина Соловий снялась в откровенной фотосессии

27-летняя певица Кристина Соловий опубликовала пикантные снимки. Читай, чтобы узнать больше.

Кристина Соловий с удивительным голосом обрела популярность благодаря песни «Тримай», которой стала неоспоримым хитом. Сейчас девушка продолжает творить, развиваться и радовать своим творчеством поклонников. Так, некоторое время назад Кристина Соловий представила сингл под названием “Коала”. По случаю премьеры исполнительница снялась в откровенной фотосессии.

Кристина Соловий

Как сообщила пресс-служба певицы, ей повезло познакомиться с фотографом Таней Бундзило, которая придумала невероятные образы к фотосессии.

Кристина Соловий

Кристина Соловий

«В моем лирик-видео на новую песню “Коала” есть летающие шорты, из которых выглядят розовые цветы. Но ни фотограф, ни стилисты не слышали песню, и не знали о видео. Я очень чувствительна к таким совпадениям. Когда стилисты рассказали мне о замысле с цветами, меня это так поразило, что я опомнилась только тогда, когда стояла в кадре в брюках цвета фуксии, а розовые пионы вдруг стали лучшим топом”, – сказала Соловий.