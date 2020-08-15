Россия объявила в розыск оппонента Лукашенко

Россия объявила незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало в межгосударственный розыск.

Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ.

Отмечается, что Цепкало объявлен в розыск на основании УК.

До этого на Цепкало завели уголовное дело по статье о взятке и подали в розыск в Белоруссии.

Ранее Цепкало объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.