16 ванних кімнат і 9 спалень: Перші фото нового особняка принца Гаррі і Меган Маркл (фото)

Днями в Мережі з’явилася інформація про те, що принц Гаррі і Меган Маркл купили собі будинок в Санта-Барбарі. Особняк став першою нерухомістю, яку герцоги Сассекські придбали після переїзду в США. Сім’я перебралася в нього ще на початку липня. Однак Меган і Гаррі успішно вдавалося приховувати цей факт від уваги папараці.

Однак журналістам все ж вдалося розсекретити місце розташування нового особняка герцогів і навіть зробити кілька кадрів за допомогою дронів. Як повідомляє видання Daily Mail, розкішний будинок у Санта-Барбарі принц Гаррі і Меган Маркл купили 18 червня, за 14,7 мільйона доларів. Особняк площею 1 700 квадратних метрів знаходиться в престижному районі і займає територію в 2,19 гектара.

Як зазначив інсайдер в бесіді з журналістами, фінансову підтримку в придбанні особняка сім’ї надав принц Чарльз.



«Він був дуже радий допомогти Меган і принцу. Батько відданий обом своїм синам і завжди буде допомагати їм, коли зможе» , – поділився анонім.

У будинку герцогів є 9 спалень, 16 ванних кімнат, бібліотека, офіс, спа-салон, сауна і хамам, тренажерний зал, тенісний корт, басейни, ігрова кімната, театр, винний льох і гараж на 5 автомобілів. Спеціально для іменитих відвідувачів, які вирішили зупинитися у герцогів, поряд з особняком побудований гостьовий будинок.