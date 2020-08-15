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В Харькове фура на скорости влетела в легковушку

15.08.2020

В Харькове произошло жуткое ДТП, фура на скорости практически снесла легковушку, которая стояла на светофоре.

Об этом сообщает «ХС.Харьков».

На Окружной дороге в районе 602 микрорайона Харькова, фура устроила авария. Она вьехала в легковой автомобиль, который согласно ПДД остановился на светофоре и ждал зеленого света. 

В результате жуткого ДТП чудом никто не пострадал.

Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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