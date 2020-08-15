В Харькове фура на скорости влетела в легковушку

В Харькове произошло жуткое ДТП, фура на скорости практически снесла легковушку, которая стояла на светофоре.
Об этом сообщает «ХС.Харьков».
На Окружной дороге в районе 602 микрорайона Харькова, фура устроила авария. Она вьехала в легковой автомобиль, который согласно ПДД остановился на светофоре и ждал зеленого света.
В результате жуткого ДТП чудом никто не пострадал.
Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Читайте також: Печерський суд зобов'язаннями язав Google надати ДБР відео Федини і Звіробій з погрозами Зеленському