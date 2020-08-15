Под Запорожьем пенсионер скинул собаку с моста: его ждет суд

В Бердянске Запорожской области 70-летний пенсионер сбросил собаку с моста на железнодорожные пути.

Об этом сообщает полиция области.

Собака выжила, но получила многочисленные травмы. Ее забрали в ветеринарную клинику.

В полицию о факте жестокого обращения с животными сообщила председатель общественной организации «Бердянская служба защиты животных».

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Владелец собаки за свои действия может получить до трех лет ограничения свободы. Следственные действия продолжаются.