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Под Запорожьем пенсионер скинул собаку с моста: его ждет суд

15.08.2020

В Бердянске Запорожской области 70-летний пенсионер сбросил собаку с моста на железнодорожные пути.

Об этом сообщает полиция области.

Собака выжила, но получила многочисленные травмы. Ее забрали в ветеринарную клинику.

В полицию о факте жестокого обращения с животными сообщила председатель общественной организации «Бердянская служба защиты животных». 

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Владелец собаки за свои действия может получить до трех лет ограничения свободы. Следственные действия продолжаются.

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