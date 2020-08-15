Директор Минского завода тягачей, куда собрался ехать Лукашенко, публично признал проигрыш его на выборах

Директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский перед своими подчиненными признался, что на выборах президента Беларуси 9 августа голосовал за Александра Лукашенко и что таких как он меньшинство.

Отметим, что на понедельник, 17 августа, был анонсирован визит Лукашенко на этот завод.

Видеозапись с его выступлением перед коллективом опубликовал Телеграм-канал издания TUT.BY.

«Я говорю, что люди имеют право на альтернативную точку зрения. Я говорю, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства Александра Лукашенко. (На этих словах толпа начинает неодобрительно гудеть. — Ред.) Объясню, почему. Я осознанно это делал, потому что оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал. Но я признаю, что он (Лукашенко — Ред.) их не выиграл. Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство», — сказал Римашевский.

Свою речь он заключил словами: «Возможно, мы все еще пожалеем об этом».

МЗКТ — один из крупнейших экономических активов Беларуси. Тягачами этого завода пользуются российские ракетные войска стратегического назначения. На МЗКТ выпускают колесные шасси МЗКТ-79221 для подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс».