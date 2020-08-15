Дочь Оли Поляковой устроила парад смелых образов

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала образы, попросив у фанатов помощи

На первом фото красотка показала себя в платье с приличным декольте и без белья. Маша дополнила образ очками, а на шее можно заметить огромную цепочку. Уже на втором снимке Полякова была в топе, олимпийке и шортиках. На третьем фото дочь певицы показалась в рваных штанах, футболке, шляпке и кроссовках. На четвертом фото звезда показалась в юбке, чулках, кроссовках, футболке и шапке с медицинским крестом, а в руках держала дубинку, копируя Харли Квинн. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

“Прошу пожалуйста ответить , всех целую”, – написала Маша.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

“Как по мне, то все стили нормальные для девушки”, “Очень классная”, “Я не маленький,но отвечу, ты ведь не будешь в одном и том же ходить”, “Каждому своё, но мне больше всего нравится 1,5,6,7”, “На Софию Ротару похожа”.

Сообщалось, что популярная украинская исполнительница Оля Полякова порадовала поклонников смелым образом.

Красотка дала концерт в популярном клубе, удивив поклонников смелым образом. Для выступления Полякова выбрала костюм морской царицы. Она надела чешуйчатый корсет, который выгодно подчеркнул пышный бюст певицы и ее идеальную фигурку.