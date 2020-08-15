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«Аталанта» может избавиться от Малиновского

15.08.2020

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский может покинуть клуб.

По информации источников издания Tuttomercatoweb, «Аталанта» хочет увеличить свой трансферный бюджет, поэтому будет вынуждена расстаться с 27-летним игроком сборной Украины, который за сезон подорожал вдвое и теперь оценивается в 30 миллионов евро.Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини намерен усилить атаку и найти замену травмированному Йосипу Иличичу. Ради покупки новых футболистов наставник попросил руководство разгрузить платежную ведомость.

В качестве кандидатур рассматриваются игроки «Шахтера» Тайсон и Манор Соломон, а также полузащитник «Марселя» Флориан Товен.

Ранее «Аталанта» не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов: на последних секундах пропустив два гола от ПСЖ, она вылетела из турнира.

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