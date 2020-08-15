Юрий Шулипа: Почему сейчас шансы на оккупацию Россией Республики Беларусь с целью поддержки Лукашенко равны нулю?

Путину нужно гибридное поглощение Беларуси в рамках интеграционных документов под давлением дипломатического, информационного и полувоенного шантажа руководства РБ, а не прямое военное вторжение с последующей военной оккупацией.

Во-первых, сейчас истинный антирейтинг А.Лукашенко в белорусском обществе приблизительно составляет – 97% из 3% рейтинга. Он реально морально всем надоел. По мере продолжения обнародования свидетельств тысяч фактов избиений, пыток, различных мучений людей и их убийств, фабрикаций административных и уголовных дел, превышения полномочий, антирейтинг А. Лукашенко будет продолжать расти. Его будут больше ненавидеть и презирать как в Беларуси, так и во всем мире.

Значит, если народ Беларуси ненавидит Лукашенко и требует его отставки, а Путин поддерживает ненавистного народу тирана, это будет воспринято подавляющем большинством граждан Беларуси как факт того, что Путин стал на сторону врага народа, а стало быть, действует против граждан Беларуси вместе и через Лукашенко. Путин вместе с Лукашенко будут восприниматься врагами для пропутинской части Беларуси. Формула «друг моего врага мой враг» в подобных случаях срабатывает идеально.

Исторически эта версия подтверждается границами оккупации украинских территорий АР Крым и ОРДЛО. На этих территориях до начала оккупации проживало наиболее лояльное население как путинскому агенту и ставленнику В.Януковичу, так и самому Путину. А само население временно оккупированных Кремлем территорий Украины так яростно не отвергало, и не восставало против Януковича, как сейчас граждане Беларуси, отвергли и восстали против Лукашенко. Многие из представителей этого «населения» вообще не считали себя украинцами. К тому же в Беларуси никто не кричит на митингах: «Путин, введи войска».

При таких обстоятельствах, поддержка Путиным Лукашенко и его режима, оккупация Республики Беларусь с сохранением режима Лукашенко, напрочь отобьет поддержку Путина в Беларуси у пророссийских сторонников Путина и поглощения Беларуси в состав России и сделает их врагами как Лукашенко, и так Путина.

Во-вторых, Путин уже вводил гибридные войска в Беларусь в виде боевиков ЧВК «Вагнера». Благодаря утечкам из Кремля, Лукашенко с помощью белорусского КГБ своевременно нейтрализовал угрозу и вернул часть этих войск в Москву. Другая часть гибридных путинских войск продолжает прибывать в Беларуси.

В сложившихся отношениях с Кремлем, для самого Лукашенко оккупация Беларуси в обмен на сохранение собственной задницы не менее самоубийственная, нежели его свержение народом РБ.

В-третьих, Лукашенко давно вышел из доверия Путина. Путину нужно гибридное поглощение Беларуси в рамках интеграционных документов под давлением дипломатического, информационного и полувоенного шантажа руководства РБ, а не прямое военное вторжение с последующей военной оккупацией. Последнее, рассматривают в Кремле как крайнюю вынужденную меру, но и сейчас для ее применения не сложились в Беларуси соответствующие внутренние политические условия. Система Лукашенко живуча и для путинской системы, и одними войсками не заставишь интегрироваться.

Обслуживающие Путина, его совбез и администрацию эксперты-пропагандисты не раз сообщали о том, что для Кремля не имеет особого значения, с каким из новоизбранных президентов продолжать взаимодействие и сотрудничество.

Путин и его администрация основываются на том, что в отличие от Украины, Беларусь в значительной мере более серьезно экономически и юридически, а во многом культурно и ментально привязана к Москве. Они считают, что если к власти в Беларуси на пост президента придёт проевропейский и пробелорусский президент, то ему не удастся разрубить интеграционные узы с Москвой, а посему придётся становиться вассалом Кремля и обслуживать в Беларуси российские интересы.

Юрий ШУЛИПА, юрист, директор международной ассоциации «Институт национальной политики»