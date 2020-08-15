Андрей Головачев: Отныне судьба Лукашенко полностью зависит от Путина

На Лукашенко можно поставить большой жирный крест. Его дни сочтены. Он уже не игрок и ни на что не влияет. Это поняли все, и в первую очередь ближайшее окружение Луки.

Об этом в «Фейсбуке» пишет эксперт Андрей Головачев.

«ЕС, как и ожидалось, отказался признать Батьку победителем выборов и готовит новые санкции против него и против ряда должностных лиц Беларуси, которые фальсифицировали результаты выборов и узурпировали власть. США, по слухам, не захотели даже разговаривать с Министром иностранных дел Беларуси.

Собственно, на этом на Лукашенко можно поставить большой жирный крест. Его дни сочтены. Он уже не игрок и ни на что не влияет. Это поняли все, и в первую очередь ближайшее окружение Луки.

Отныне судьба Усатого таракана полностью зависит от решения Путина, что Лукашенко и подтвердил, послушно возвратив «вагнеровцев» в Россию, обвинив Украину в организации мятежей и официально объявив себя победителем выборов.

Для прогнозирования дальнейших событий надо не забывать, что Россия, точнее Путин, никогда не откажется от попыток аншлюса Беларуси. Для ее окончательного поглощения Путину необходимо создать единый эмиссионный центр и наднациональные органы: общий парламент, единый Президент обоих государств, единые ВС и т.д.

Понятно, что сейчас Лукашенко готов уже на все, но примет ли Путин Беларусь из рук безумного мудака, которого весь цивилизованный мир и собственный народ признал незаконным президентом?

Скорее всего, нет. Потому что такой наглый аншлюс никто не признает. Путин уже стар, он, по словам ястребов ФСБ, превратился в «доброго дедушку»и явно психологически и физически не готов к таким рискованным играм. Нет уже драйва. Он хочет решить проблему Беларуси более-менее легитимно.

Значит, надо убрать Батьку и заменить его на более покладистую марионетку.

А что значит «убрать Батьку «?

Ну, это уж как получится! Вообще говоря, если вдруг найдётся какой нибудь «патриот» и пристрелит того, кто, по словам Медведчука, «остается неоспоримым лидером Беларуси», то это было бы оптимальным выходом для всех. И для России, и для Запада, и для белорусского народа.

Лукашенко, правда, будет не согласен с таким вариантом разрешения кризиса, но кто ж его будет спрашивать? Судьба всех диктаторов она такая, тревожная. Сам ее выбрал. Никто насильно не тянул», – пишет Андрей Головачев.