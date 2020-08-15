Микропластик представляет большую угрозу в контексте морепродуктов, чем ожидалось

Не секрет, что морепродукты представляют собой не только прочную основу национальных кухни многих народов и регионов планеты, но также один из наиболее активных компонентов в диете человека, который заинтересован в своем здоровье. Однако, несмотря на все те преимущества и особенности употребления морских продуктов и блюд из них в пищу, все-таки немаловажным аспектом является и одновременное потребление довольно значительного объема микропластика, поступающего вместе с этими продуктами. Сегодня команда диетологов из Экзетерского Университета представила реальный объем потребляемого микропластика.

Оказалось, что угроза микропластика – мельчайших частиц пластика разного типа, оказывающегося в открытых морских и океанических регионах ввиду загрязнения – является намного более серьезной, чем это предполагалось ранее. В качестве своеобразного эксперимента, команда исследователей-диетологов и химиков из Экзетерского Университета в Великобритании произвела закупку нескольких видов морепродуктов в одном из лучших морских рынков Австралии. При этом, несмотря на довольно премиальное качество купленных морепродуктов, специалисты установили, что содержание в них объема микропластика превышает все мыслимые нормы.

Так, например, больше всего микропластика оказалось в сардинах – там было зарегистрировано около 2,9 мг на грамм продукта, а у крабов и ракушек – около 0,3 мг на грамм продукта. Разумеется, нередко встречаются и еще более внушительные в отрицательном смысле суммы, однако и такой показатель является более чем убедительным в том, что угроза микропластика является намного более опасной.

Микропластик представляет собой нечто действительно необычное с точки зрения биологии, поскольку он очень существенно меняет экосистему разных типов и в целом обладает действительно высоким порогом загрязнения. Именно поэтому специалисты из Экзетерского Университета призывают прочих исследователей-экологов посвятить больше времени, сил и ресурсов на то, чтобы предложить намного более эффективные способы очистки океанов и морей от микропластика, что является очень даже положительным моментом.