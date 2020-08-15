Любителям покататься на банане в Кирилловке показали, чем они рискуют

Журналисты центрального телеканала ICTV на примере Кирилловки показали, как застрахованы от несчастных случаев курортники, которые любят экстремальные развлечения на воде.

Разрешительные документы на предоставление водных развлечений показали не все, но хором предприниматели заверили, что несут ответственность за жизнь отдыхающих, которые платят им за услугу и готовы лечить за свой счет, случись что.

— Травмы получают те, кто в нетрезвом состоянии садятся на банан. А, если человек выпил 2-3 стакана пива, то мы не видим, что он пьяный, — говорит владелица бизнеса.

А, вот юрист утверждает, что добиться компенсации от собственника пляжных развлечений очень сложно. Даже через суд. Так как расследование может продолжаться несколько лет.

Глава поссовета Иван Малеев, добавляет, что самозванцев-бизнесменов без разрешительных документов ловят в Кирилловке регулярно. А после 3 предупреждений водные аттракционы конфискуют.

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