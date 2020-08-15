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В Москве под посольством призывали белорусский ОМОН «сильнее давить майданную мразь»

15.08.2020

В Москве у посольства Беларуси прошла акция в поддержку белорусского ОМОНа. Об этом сообщает EuroRadio.

На фото видно, что женщина держит в руках плакат с надписью: «Белорусский ОМОН сильнее давите майданную мразь!». Мужчина держал аналогичный плакат с немного измененным текстом: «Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа по разгону Майдана! Работаете братья!».

Не обошлось на пикете и без «победобесия». Некоторые лица пришли в военной форме ВОВ.

Впрочем, были протестующие, которые поддержали белорусских женщин. Девушки выстроились в живую цепь с цветами, как это делают в Беларуси.

Цепь солидарности возле белорусского посольства в Москве. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/w6JgiAAmrT

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

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