Ефремова выписали из больницы

Российского актера Михаила Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы, выписали из больницы и сейчас он находится дома.

Эту информацию сообщил его адвокат Эльман Пашаев в субботу, 15 августа.

«Он находится дома, мы с ним созвонились», — сказал защитник артиста.

По словам Пашева, диагноз актера ему пока неизвестен, однако, ссылаясь на слова врачей, говорит, что у Ефремова был инсульт о котором сообщалось еще 12 августа. Тогда адвокат заявил, что не может попасть к актеру в палату, которую взяли под охрану.

Напомним, 11 августа Ефремова госпитализировали из зала Пресненского суда в Москве, где должно было проходить заседание по делу о ДТП. В связи с госпитализацией подсудимого его отложили.