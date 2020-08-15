Жена украинского футболиста “Аталанты” Руслана Малиновского показала фигуру в купальнике (фото)

Жена украинского футболиста Руслана Малиновского, звезды “Аталанты”, Роксана, показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в разноцветном купальнике, выходя из маленького бассейна. Роксана была где-то на природе, на фоне можно увидеть деревья и камни. Волосы Малиновская оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, пока ее снимали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

“Новый день, новый снимок”, – лаконично подписала кадр звезда.

Фанаты, включая невесту Зинченко, поставили почти 600 лайков и написали комментарии:

“Рокси”, “Прекрасная”, “Великая Роксана, сила “Аталанты” всегда”, “Белла”, “Бомба”, “Афродита”.

Мы сообщали, что жена бывшего капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась идеальным телом в бикини.

На опубликованных смниках Морозюк показывает ссебя в одном купальнике, что почти не закрывает роскошные прелести девушки. Сама Ирина при этом показывает разные позиции, безумно показывая, чем наградила природа.

Сообщалось, что жена звезды украинской футбольной сборной Руслана Малиновского Роксана показала себя во время отпуска в горах.

На фото Роксана показалась в разноцветном купальнике