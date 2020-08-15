В Беларуси анонсировали «финальный» протест, Лукашенко в ответ сгоняет бюджетников

Активисты призвали всех беларусов в воскресенье, 16 августа, выйти на национальный марш «За свободу» против действующей власти и президента страны Александра Лукашенко.

Соответствующее сообщение 15 августа распространили оппозиционные Telegram-каналы. Уточняется, что марш в Минске и других городах запланирован на 14:00.

«У нас нет другого выбора, кроме как сносить этот режим. Они должны ответить за все пытки, зверства и убийства. Завтра и послезавтра мы подходим к финалу», – сказано в посте.

«Как только займем всю площадь Независимости, выдвигаемся к Стеле и там призываем власть к ответу за преступления», – призвали активисты.

Они также огласили свои требования:

немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;

уход Лукашенко;

правосудие над виновными в убийствах и пытках.

Параллельно с этим в 12:00 на площади Независимости в столице Беларуси сторонники власти анонсировали митинг солидарности с президентом. Как пишут оппозиционные медиа, на эту акцию вынуждают пойти бюджетников.

В Беларуси организовывают провластный митинг. Скриншот

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Оппозиционеры также призвали собраться на акции протеста 17 августа, если требования не будут выполнены. «Выходит абсолютно каждый», – написали они.

Telegram / NEXTA Live

Сообщение, которое распространяют активисты

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