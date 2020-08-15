В Беларуси анонсировали «финальный» протест, Лукашенко в ответ сгоняет бюджетников

Активисты призвали всех беларусов в воскресенье, 16 августа, выйти на национальный марш «За свободу» против действующей власти и президента страны Александра Лукашенко.
Соответствующее сообщение 15 августа распространили оппозиционные Telegram-каналы. Уточняется, что марш в Минске и других городах запланирован на 14:00.
«У нас нет другого выбора, кроме как сносить этот режим. Они должны ответить за все пытки, зверства и убийства. Завтра и послезавтра мы подходим к финалу», – сказано в посте.
«Как только займем всю площадь Независимости, выдвигаемся к Стеле и там призываем власть к ответу за преступления», – призвали активисты.
Они также огласили свои требования:
-
немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;
-
уход Лукашенко;
-
правосудие над виновными в убийствах и пытках.
Параллельно с этим в 12:00 на площади Независимости в столице Беларуси сторонники власти анонсировали митинг солидарности с президентом. Как пишут оппозиционные медиа, на эту акцию вынуждают пойти бюджетников.
В Беларуси организовывают провластный митинг. Скриншот
Скриншот
Оппозиционеры также призвали собраться на акции протеста 17 августа, если требования не будут выполнены. «Выходит абсолютно каждый», – написали они.
Telegram / NEXTA Live
Сообщение, которое распространяют активисты
Скриншот
Скриншот