Жительница Киевщины продавала ролики порнографического характера по 1500 гривен

Жительница города Буча создала частный канал в одном из мессенджеров сети Интернет, где на заказ пользователей сбывала и распространяла контент порнографического характера. Цена одного такого видео составляла 1500 гривен.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, после получения оплаты на карту женщина посылала личным сообщением фото и видеозаписи порнографического характера.

«В течение трех месяцев оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины совместно со следственным отделом Ирпенского отдела полиции и под процессуальным руководством местной прокуратуры документировали противоправную деятельность 32-летней злоумышленницы. По решению суда правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства женщины, где изъяли компьютерную технику, банковские карточки, деньги и другие предметы преступной деятельности, которые использовались для снятия фото и видеороликов порнографического характера», — сообщают в полиции.





Полиция устанавливает лиц, причастных к поддержанию и функционированию запрещенного «бизнеса».

Женщине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие продолжается.