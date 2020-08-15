Грузія скоротила термін обов’язкового карантину до 12 днів

У Грузії скоротили термін обов’язкового карантину та ізоляції з 14 до 12 днів. Відповідні поправки внесені до постанови уряду від 23 травня “Про правила ізоляції та карантину”.

Про це повідомляє Європейська правда.

Згідно з поправками, 12-денний карантин обов’язковий для осіб, які прибувають в країну з окупованих територій, Абхазії та Південної Осетії, або з іноземних держав, а також для громадян, які контактували із зараженими.

Термін може бути скорочений у разі переведення людини з карантину в самоізоляцію або із самоізоляції в карантин, якщо до переміщення в карантинну зону вона перебувала певну кількість днів у самоізоляції, або навпаки – до режиму самоізоляції перебувала в карантині.

Всім прибулим доведеться надати результати тесту на коронавірус, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) не пізніше ніж за 72 години до поїздки.

Громадянам, які не будуть переведені в карантинні зони, доведеться проходити ПЛР-тести кожні 72 години протягом 12 днів.

При цьому у постанові зазначено, що іноземні громадяни будуть оплачувати тестування самі. Виняток становитимуть лише ті, у кого при проведенні першого тесту будуть виявлені антитіла до коронавірусу. Їм наступні тестування не знадобляться.

Станом на 14 серпня в Грузії на карантині перебувають близько 7,6 тисячі громадян.