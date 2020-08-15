Лукашенко приказал перебросить бригаду десантников на границу с Польшей и Литвой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пербросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на границу с Польшей и Литвой.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«То, что происходит на этих территориях, спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», — сказал Лукашенко.

Отметим, Гродно находится в нескольких километрах от границы с Литвой и Польшей, а Витебск в нескольких километрах от границы с Российской Федерацией.