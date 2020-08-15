Названо улюблену марку автомобілів водіїв в США

Продукція компанії Ford виявилася улюбленою маркою водіїв в США. Аналітики повідомили, що відповідний висновок був зроблений на підставі опитування, проведеного серед американців.

На другій сходинці популярності виявився бренд Jeep, який відноситься до місцевих виробників. Третій рядок дістався німецькому BMW. Лише наступні позиції отримали Toyota і Chevrolet. У підсумку тільки дві компанії з США зуміли отримати місця в ТОП-5.

За даними дослідження, на яке посилаються інтернет-джерела, продукцією Ford частіше користуються чоловіки віком старше 35 років. Крім цього, моделі бренду залучають осіб з річним доходом менше $100 тисяч. Авто марки BMW частіше замовляють американці, які заробляють понад зазначеної суми в річному вираженні.